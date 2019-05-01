На норвежской нефтедобывающей платформе произошел пожар

Пожар возник на нефтедобывающей платформе Snorre B в Северном море, оператором которой является норвежская компания Equinor.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в норвежской спасательной службе.

"На платформе Equinor в Северном море возник огонь и пошел дым, - сообщил агентству представитель координационного центра спасательных служб южной Норвегии. - Добыча прекращена. Представляется, что ситуацию удается взять под контроль".

Представитель компании Equinor сообщил Reuters, что в момент возникновения пожара добыча нефти на платформе Snorre B не велась, производство было остановлено в марте для проведения ремонтных работ.