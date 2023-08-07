На некоторых объектах Абшерона будет временно прекращено газоснабжение

В связи с предстоящими ремонтными работами с 09:00 8 августа будет временно прекращена подача газа на некоторые объекты и в жилые комплексы Абшеронского района.

В связи с предстоящими ремонтными работами с 09:00 8 августа будет временно прекращена подача газа на некоторые объекты и в жилые комплексы Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в "Азеригазе".

Временные перебои с газоснабжением возникнут в жилом комплексе “Кристал-Абшерон”в Хырдалане, "Молодежном городке Аккорд" в поселке Масазыр, "Доме выпускника“ для молодых людей-выпускников детских домов , ЖСК Saray-H, жилом комплексе Villa Badam, Масазырском соляном заводе, ООО Qarant İnşaat, Бакинском инженерном университете, Асфальтовом заводе и пр.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.