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На некоторых объектах Абшерона будет временно прекращено газоснабжение

На некоторых объектах Абшерона будет временно прекращено газоснабжение В связи с предстоящими ремонтными работами с 09:00 8 августа будет временно прекращена подача газа на некоторые объекты и в жилые комплексы Абшеронского района.
Энергетика
7 августа 2023 г. 23:48
На некоторых объектах Абшерона будет временно прекращено газоснабжение

В связи с предстоящими ремонтными работами с 09:00 8 августа будет временно прекращена подача газа на некоторые объекты и в жилые комплексы Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в "Азеригазе".

Временные перебои с газоснабжением возникнут в жилом комплексе “Кристал-Абшерон”в Хырдалане, "Молодежном городке Аккорд" в поселке Масазыр, "Доме выпускника“ для молодых людей-выпускников детских домов , ЖСК Saray-H, жилом комплексе Villa Badam, Масазырском соляном заводе, ООО Qarant İnşaat, Бакинском инженерном университете, Асфальтовом заводе и пр.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda bəzi ərazi və obyektlərdə qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

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