На "Нефтяных камнях" сдана в эксплуатацию новая скважина

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Скважина №2663, пробуренная с морской стационарной платформы №602A месторождения "Нефтяные камни", передана в эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), суточный дебит скважины, пробуренной Трестом комплексных буровых работ до пласта "Фасиля", с интервала 1090-1086 м составит 10 тонн нефти и 1 000 кубометров газа.

Скважина пробурена по заказу НГДУ "Нефтяные камни" ПО "Азнефть".