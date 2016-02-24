​На "Нефтяных камнях" приступили к бурению новой скважины

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На платформе 1954 А месторождения "Нефтяные камни" в скважине №2688 начато бурение новой скважины.

Как сообщили Report в пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), проектная глубина скважины, бурение которой осуществляется Трестом комплексных буровых работ по заказу Управления морского бурения "Нефтяные камни" производственного объединения "Азнефть", составит 1600 м.

По подсчетам геологов, из пробуренной скважины в сутки будет добываться 10 тонн нефти.