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На "Нефтяных камнях" ликвидировано открытое фонтанирование на скважине

На "Нефтяных камнях" ликвидировано открытое фонтанирование на скважине Открытое фонтанирование, возникшее сегодня утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине причала №1541 на "Нефтяных камнях" ПО "Азнефть", ликвидировано.
Энергетика
28 августа 2022 г. 17:14
На Нефтяных камнях ликвидировано открытое фонтанирование на скважине

Открытое фонтанирование, возникшее сегодня утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине причала №1541 НГДУ "Нефтяные камни" ПО "Азнефть", ликвидировано.

Как сообщили Report в Комиссии по кризисным и чрезвычайным ситуациям SOCAR, фонтанирование было полностью локализовано и скважина была взята под контроль.

В процессе ликвидации фонтанирования сотрудники НГДУ "Нефтяные камни", Оперативной группы против выбросов Управления промышленной безопасности SOCAR и Государственной противопожарной службы МЧС своевременно и качественно приняли все необходимые технические и организационные меры.

В результате инцидента возгорания не произошло, пострадавших нет.

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Версия на азербайджанском языке “Neft Daşları”nda istismar quyusunda açıq fontan ləğv edilib

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