На "Нефтяных камнях" ликвидировано открытое фонтанирование на скважине

Открытое фонтанирование, возникшее сегодня утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине причала №1541 НГДУ "Нефтяные камни" ПО "Азнефть", ликвидировано.
Как сообщили
В процессе ликвидации фонтанирования сотрудники НГДУ "Нефтяные камни", Оперативной группы против выбросов Управления промышленной безопасности SOCAR и Государственной противопожарной службы МЧС своевременно и качественно приняли все необходимые технические и организационные меры.
В результате инцидента возгорания не произошло, пострадавших нет.