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    На "Нефтяных Камнях" капитально отремонтирована эстакада

    В ближайшие дни планируется принятие объекта в эксплуатацию© Report

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Трест "Нефтгазтикинти" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) завершил капитальный ремонт эстакады между площадками №1637 и №1956 по заказу ПО "Азнефть".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, во время ремонта эстакады протяженностью 1050 м вбиты 364 сваи, установлены 133 ригельных прогона, 120 ферм, 613 железобетонных плит и 433 надводных связи. На объекте проложена противопожарная водная линия протяженностью 1 200 м, уложено асфальтовое покрытие на площади 4 020 кв. м.

    Все работы были осуществлены в соответствии с современными требованиями безопасности и охраны труда. В ближайшие дни планируется принятие объекта в эксплуатацию.

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