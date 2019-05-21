​На Нефтяных камнях добыто более 175 млн тонн нефти

С месторождений "Нефтяные камни" до настоящего времени добыто более 175 млн тонн нефти и 13,551 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, эта информация размещена на странице SOCAR в социальной сети.

Объем добычи нефти увеличивается благодаря усилиям наших нефтяников.

Отметим, что скважина №1 на Нефтяных камнях была введена в эксплуатацию в 7 ноября 1949 года. Нефтяные камни вошли в Книгу рекордов Гиннеса в качестве первой в мире морской нефтяной платформы.