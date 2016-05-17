​На нефтегазовых месторождениях Каспия начался экологический мониторинг

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Согласно годовому плану деятельности на 2016 год, утвержденному Советом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Управление экологии приступило к мониторингу экологического состояния нефтегазовых месторождений в национальном секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, с этой целью экологическая экспедиция с помощью судна МРК-452 провела мониторинг экологического состояния на месторождениях "Сангачал-Дувани-Хяря-Зиря" и "Алят-Дениз", находящихся в эксплуатации нефтегазодобывающего управления (НГДУ) имени Н.Нариманова. В ходе мониторинга отобраны образцы воды, которые были исследованы с помощью многорежимного прибора Professional Plus. Физико-химические результаты анализа образцов воды соответствуют характерным для Каспийского моря показателям.

Кроме того, взяты образцы донных отложений, бентоса, фитопланктона и зоопланктона, которые направлены для изучения в исследовательскую лабораторию.

SOCAR продолжает экологический мониторинг на других месторождениях.