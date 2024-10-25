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На Нахчыванской модульной электростанции проведен ремонт

На Нахчыванской модульной электростанции проведен ремонт 10:07
Энергетика
25 октября 2024 г. 10:27
На Нахчыванской модульной электростанции проведен ремонт

Завершен ремонт на седьмом агрегате Нахчыванской модульной электростанции.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, работы проводились совместно специалистами Государственной энергетической службы Нахчывана и ООО "Wartsila Азербайджан".

В настоящее время проводится проверка оборудования в тестовом режиме.

Ранее были капитально отремонтированы третий, четвертый, шестой и восьмой агрегаты модульной электростанции.

Нахчыванская модульная электростанция мощностью 87 МВт имеет важное значение для энергетической безопасности региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Modul Elektrik Stansiyasında təmir işləri aparılıb

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