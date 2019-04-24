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Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

На Мозырский НПЗ по-прежнему поставляется некачественная нефть

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода "Дружба". Нефть предназначена для переработки на белорусском НПЗ "Нафтан".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявили в концерне "Белнефтехим".

"Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке", - приводит агентство "БелТА" заявление концерна.

В "Белнефтехиме" уточнили, что на Мозырский НПЗ по-прежнему поставляется некачественная российская нефть.

О резком ухудшении ее качества "Белнефтехим" сообщил 19 апреля. "Транснефть" тогда подтвердила наличие проблем и обещала решить их к 22–23 апреля. После этого белорусский концерн ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из-за некачественного сырья. 23 апреля Минск приостановил поставку светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива для реактивных двигателей) в Польшу, страны Балтии, а также на Украину

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