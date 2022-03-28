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На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста

На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снизились после роста на 1,3% в пятницу.
Энергетика
28 марта 2022 г. 10:04
На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снизились после роста на 1,3% в пятницу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,63%, до 114,28 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3%, до 110,48 долларов.

На нефтяном рынке в понедельник утром наблюдалось коррекционное снижение цен, последовавшее за скачком торговым днем ранее. Пятничному ралли способствовали новости об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, станция распределения нефтепродуктов на севере Джидды была атакована ракетным снарядом в пятницу вечером, а электростанция "Аль-Мухтара" в районе Джизан была обстреляна из гранатомета. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Кроме того, снижению цен на "черное золото" способствуют опасения за спрос на нее вследствие обострения коронавирусной ситуации в Китае, который является крупнейшим в мире импортером данного сырья.

Тем не менее стоимость нефти остается на высоком уровне. "Несколько катализаторов, поддерживающих дальнейший рост цен на нефть, остаются в силе, в том числе тупиковая ситуация в ядерной сделке с Ираном и любая эскалация атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии", — сообщили аналитики газете Wall Street Journal.

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