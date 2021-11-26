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На мировых рынках стоимость нефти упала более чем на 2%

На мировых рынках стоимость нефти упала более чем на 2% Мировые цены на нефть падают в пятницу утром после новостей о появлении нового штамма коронавируса, в связи с чем инвесторы оценивают перспективы спроса.
Энергетика
26 ноября 2021 г. 09:27
На мировых рынках стоимость нефти упала более чем на 2%

Мировые цены на нефть падают в пятницу утром после новостей о появлении нового штамма коронавируса, в связи с чем инвесторы оценивают перспективы спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8 часов по бакинскому времени январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2,04%, до 80,54 доллара США за баррель, на WTI - на 2,62%, до 76,33 доллара за баррель.

Нефтяные трейдеры опасаются, что в связи с появлением опасного штамма коронавируса еще больше стран могут ужесточить карантинные ограничения, и это снизит спрос на нефть. Кроме того, беспокойство усиливается на фоне того, что ряд стран высвободил сырье из стратегических резервов.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм вируса, который потенциально может быть опаснее других, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма.

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Версия на азербайджанском языке Neft 2%-dən çox ucuzlaşıb
Версия на английском языке Global oil prices fall by over 2%

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