О нас
Аудио новости

На мировых рынках стоимость нефти снизилась

На мировых рынках стоимость нефти снизилась Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае.
Энергетика
29 марта 2022 г. 09:32
На мировых рынках стоимость нефти снизилась

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизился на 1,3%, до 108,07 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 104,52 доллара.

Отрицательная динамика на нефтяном рынке связана с растущими опасениями за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Правительство страны было вынуждено ввести жесткие ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии.

Так, с начала недели стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а марки WTI — 8,3%.

Как сообщает Bloomberg, спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 млн баррелей в сутки. Коронавирусные ограничения в Китае могут распространиться, что значительно повлияет на спрос в то время, когда нефтяной рынок пытается найти альтернативы поставкам российской нефти, считают эксперты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neft ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi