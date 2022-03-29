На мировых рынках стоимость нефти снизилась

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае.

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизился на 1,3%, до 108,07 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 104,52 доллара.

Отрицательная динамика на нефтяном рынке связана с растущими опасениями за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Правительство страны было вынуждено ввести жесткие ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии.

Так, с начала недели стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а марки WTI — 8,3%.

Как сообщает Bloomberg, спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 млн баррелей в сутки. Коронавирусные ограничения в Китае могут распространиться, что значительно повлияет на спрос в то время, когда нефтяной рынок пытается найти альтернативы поставкам российской нефти, считают эксперты.