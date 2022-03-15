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На мировых рынках стоимость нефти снизилась почти на 5%

На мировых рынках стоимость нефти снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть во вторник утром упали примерно на 4,5%, в то время как на рынки вернулись риски снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса в Китае.
Энергетика
15 марта 2022 г. 09:33
На мировых рынках стоимость нефти снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть во вторник утром упали примерно на 4,5%, в то время как на рынки вернулись риски снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,66%, до 101,92 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 4,57%, до 98,3 доллара.

Стоимость нефти во вторник продолжает снижаться из-за вспышек коронавируса в Китае. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19.

Это может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры, а значит, и снижение глобального спроса на сырьевые товары. Поэтому сегодня нефтяные цены активно снижаются.

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Версия на азербайджанском языке Neft 6% ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil prices fall almost 5%

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