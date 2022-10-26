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На мировых рынках стоимость нефти снизилась на фоне опасений нехватки сырья

На мировых рынках стоимость нефти снизилась на фоне опасений нехватки сырья Цены на нефть снизились после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения сырья на мировых рынках и ослаблением доллара.
Энергетика
26 октября 2022 г. 09:37
На мировых рынках стоимость нефти снизилась на фоне опасений нехватки сырья

Цены на нефть снизились после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения сырья на мировых рынках и ослаблением доллара.

Как передает Report, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на 0,78%, составив 92,79 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 0,56%, до 84,84 долларов за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне потерял около 1%, что поддержало нефтяные котировки.

Кроме того, рынок отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке Global oil prices fall amid fears of crude shortage

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