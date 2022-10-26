На мировых рынках стоимость нефти снизилась на фоне опасений нехватки сырья

Цены на нефть снизились после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения сырья на мировых рынках и ослаблением доллара.

Цены на нефть снизились после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения сырья на мировых рынках и ослаблением доллара.

Как передает Report, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на 0,78%, составив 92,79 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 0,56%, до 84,84 долларов за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне потерял около 1%, что поддержало нефтяные котировки.

Кроме того, рынок отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей.