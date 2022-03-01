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На мировых рынках стоимость нефти подорожала на 4-5%

На мировых рынках стоимость нефти подорожала на 4-5% Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 1%, среди трейдеров сохраняются опасения вокруг поставок.
Энергетика
1 марта 2022 г. 16:45
На мировых рынках стоимость нефти подорожала на 4-5%

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 4-5%, трейдеры продолжают оценивать риски поставок на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,2%, до 103,06 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 4,19%, до 99,73 доллара за баррель. Утром нефть подорожала на 1%.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы вокруг поставок нефти на фоне нового витка антироссийских санкций.

09.58

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 1%, среди трейдеров сохраняются опасения вокруг поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до 98,96 долларов США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 96,56 долларов за баррель.

Трейдеры продолжают опасаться перебоев в поставках нефти из-за ситуации вокруг Украины. Ранее ряд стран принял решение ввести санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции.

При этом новость о выпуске нефти из стратегических резервов не оказывает заметного давления на нефтяные цены. Так, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США и страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) могут высвободить 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Согласно аналитикам Oanda, чье мнение цитирует газета, неопределенность по поводу того, как будет развиваться ситуация на Украине, включает слишком много рисков, а это значит, что любое снижение котировок на объявлениях о высвобождении нефти из стратегического резерва будет кратковременным.

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Версия на английском языке Global oil prices rise on continuing supply concerns

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