На мировых рынках нефть торговалась без единой динамики

Мировые цены на нефть были разнонаправленными на различных факторах.

Мировые цены на нефть были разнонаправленными на различных факторах.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,12%, до 83,62 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI росла на 0,05%, до 81,26 доллара.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 7 января на 1,077 млн баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,95 млн. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

Положительным фактором для цен на нефть стало сообщение экспертов о том, что добыча нефти в Ливии выросла после того, как она вновь открыла свое нефтяное месторождение "Сахара", но экспорт с некоторых отгрузочных терминалов страны может быть закрыт из-за плохой погоды.

Кроме того, трейдеры оценивают прогноз управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Так, министерство прогнозирует, что глобальное потребление нефти в мире вырастет на 3,6 млн баррелей в сутки, до 100,5 млн баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 млн баррелей в сутки, до 102,3 млн баррелей в сутки в 2023 году.