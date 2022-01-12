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На мировых рынках нефть торговалась без единой динамики

На мировых рынках нефть торговалась без единой динамики Мировые цены на нефть были разнонаправленными на различных факторах.
Энергетика
12 января 2022 г. 09:19
На мировых рынках нефть торговалась без единой динамики

Мировые цены на нефть были разнонаправленными на различных факторах.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,12%, до 83,62 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI росла на 0,05%, до 81,26 доллара.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 7 января на 1,077 млн баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,95 млн. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

Положительным фактором для цен на нефть стало сообщение экспертов о том, что добыча нефти в Ливии выросла после того, как она вновь открыла свое нефтяное месторождение "Сахара", но экспорт с некоторых отгрузочных терминалов страны может быть закрыт из-за плохой погоды.

Кроме того, трейдеры оценивают прогноз управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Так, министерство прогнозирует, что глобальное потребление нефти в мире вырастет на 3,6 млн баррелей в сутки, до 100,5 млн баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 млн баррелей в сутки, до 102,3 млн баррелей в сутки в 2023 году.

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