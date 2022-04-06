О нас
Аудио новости

На мировых рынках цены на нефть незначительно изменились

На мировых рынках цены на нефть незначительно изменились Мировые цены на нефть в среду утром незначительно изменились.
Энергетика
6 апреля 2022 г. 10:08
На мировых рынках цены на нефть незначительно изменились

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно изменились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07%, до 106,71 доллар США за баррель, майских фьючерсов на WTI — снизилась на 0,16%, до 101,8 доллара.

С одной стороны, негативно на нефтяные цены повлияли сейчас укрепление доллара, курс которого утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличился на 0,1%, до 99,58 пункта.

При этом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

С другой стороны, инвесторы продолжают следить за ужесточением антироссийских санкций со стороны ряда стран, которое может понести за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок, что ведет к повышению цен. Так, о решении о вводе дополнительного пакета радикальных санкционных мер заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

Газета Wall Street Journal приводит слова Псаки о том, что санкции направлены на дальнейшую экономическую, финансовую и технологическую изоляцию России от остального мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti cüzi dəyişib
Версия на английском языке Oil prices change slightly on world markets

Другие новости из категории

Цены на газ в Европе снизились почти на 3%
Цены на газ в Европе снизились почти на 3%
6 апреля 2022 г. 10:57
Цена на азербайджанскую нефть вновь снизилась
Цена на азербайджанскую нефть вновь снизилась
6 апреля 2022 г. 10:17
Казахстан увеличивает среднегодовую цену на нефть
Казахстан увеличивает среднегодовую цену на нефть
5 апреля 2022 г. 19:43
Вирджил Попеску: Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора
Вирджил Попеску: Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора
5 апреля 2022 г. 18:02
SOCAR привлечет подрядчиков для разработки ряда месторождений
SOCAR привлечет подрядчиков для разработки ряда месторождений
5 апреля 2022 г. 17:28
Цена угля в США превысила 100 долларов за тонну впервые за 13 лет
Цена угля в США превысила 100 долларов за тонну впервые за 13 лет
5 апреля 2022 г. 17:25
Строительство трубопровода Греция-Болгария вышло на завершающий этап
Строительство трубопровода Греция-Болгария вышло на завершающий этап
5 апреля 2022 г. 14:21
Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество в энергосфере
Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество в энергосфере
5 апреля 2022 г. 13:59
Подразделение Saudi Aramco готовится к выпуску IPO в размере 1 млрд долларов
Подразделение Saudi Aramco готовится к выпуску IPO в размере 1 млрд долларов
5 апреля 2022 г. 13:50
Цены на газ в Европе превысили 1250 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1250 за тысячу кубометров
5 апреля 2022 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi