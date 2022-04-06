На мировых рынках цены на нефть незначительно изменились

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно изменились.

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно изменились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07%, до 106,71 доллар США за баррель, майских фьючерсов на WTI — снизилась на 0,16%, до 101,8 доллара.

С одной стороны, негативно на нефтяные цены повлияли сейчас укрепление доллара, курс которого утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличился на 0,1%, до 99,58 пункта.

При этом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

С другой стороны, инвесторы продолжают следить за ужесточением антироссийских санкций со стороны ряда стран, которое может понести за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок, что ведет к повышению цен. Так, о решении о вводе дополнительного пакета радикальных санкционных мер заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

Газета Wall Street Journal приводит слова Псаки о том, что санкции направлены на дальнейшую экономическую, финансовую и технологическую изоляцию России от остального мира.