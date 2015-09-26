​На мировом рынке стоимость сырой нефти продолжает расти

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,76% или 0,79 доллара и составила 45,70 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалась положительная динамика. Цена этой марки нефти на мировом рынке повысилась на 0,89% или 0,43 долларов и составила 48,60 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 50 долларов/баррель.