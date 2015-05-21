​На мировом рынке стоимость нефти снова выросла

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,99% или 1, 71 доллара и составила 58,98 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent также поднялась. Цена этой марки нефти на мировом рынке выросла на 1,58% или 1,01 долларов и составила 65,03 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.