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    ​На мировом рынке стоимость нефти снизилась

    Цена нефти марки Brent снизилась до 63,87 долларов/баррель

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,33% или 0, 81 доллара и составила 59,96 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалась отрицательная динамика. Цена этой марки нефти на мировом рынке снизилась на 1,90% или 1,24 долларов и составила 63, 87 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.

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