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    ​На мировом рынке стоимость нефти продолжает расти

    Цена нефти марки Brent достигла 67,8 долларов/баррель

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,88% или 0, 53 доллара и составила 60,93 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent также поднялась. Цена этой марки нефти на мировом рынке выросла на 0,37% или 0,25 долларов и составила 67, 77 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 70 долларов/баррель.

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