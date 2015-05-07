​На мировом рынке стоимость нефти продолжает расти

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,88% или 0, 53 доллара и составила 60,93 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent также поднялась. Цена этой марки нефти на мировом рынке выросла на 0,37% или 0,25 долларов и составила 67, 77 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 70 долларов/баррель.