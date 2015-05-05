​На мировом рынке стоимость нефти марки WTI снизилась

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,37% или 0, 22 доллара и составила 58,93 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent осталась неизменной. Цена этой марки нефти на мировом рынке составила 66, 45 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.