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    ​На мировом рынке стоимость нефти марки WTI снизилась

    Цена нефти марки Brent осталась неизменной

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,37% или 0, 22 доллара и составила 58,93 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent осталась неизменной. Цена этой марки нефти на мировом рынке составила 66, 45 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.

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