На мировом рынке нефть вновь подорожала

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,56% или 0,32 долларов и составила 56,71 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,06% или 0,67 долларов и составила 63,98 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.