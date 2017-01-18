На мировом рынке до сегодняшнего дня продано 232 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ С начала разработки и по 1 января 2017 года с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века") в азербайджанском секторе Каспия добыто в целом 416,5 млн тонн нефти и 128,2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде в интервью газете “Республика”.

По его словам, объем ежемесячной добычи с этих месторождений составляет 2,6 млн тонн нефти и более 1 млрд кубометров газа: “Вот уже 18 лет участники проекта "Азери – Чираг - Гюнешли" получают прибыльную нефть. На 1 января 2017 года объем продаж азербайджанской прибыльной нефти на мировом рынке составил 231,8 млн тонн. Объемы прибыльной нефти растут из года в год. В 2016 году из 32,7 млн тонн проданной на мировом рынке нефти 19,3 млн тонн или 59% пришлось на долю азербайджанской прибыльной нефти", - отметил он.

Х.Юсифзаде подчеркнул, что на 1 января на мировой рынок транспортировано 435,4 млн тонн азербайджанской нефти, из них 321,7 млн тонн - по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).