На месторождении "Западный Абшерон" введены в эксплуатацию 55 скважин

https://report.az/storage/news/3df4b55015d5d9e0836104d65bc5500a/8d6cca60-9744-4bf6-8ab8-2ef3b2a39a58_292.jpg
Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На месторождении "Западный Абшерон" до сегодняшнего дня введены в эксплуатацию 55 скважин.
Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице SOCAR в социальной сети.
"Месторождение "Западный Абшерон" SOCAR расположено в Каспийском море, в 65 км от Баку. До сегодняшнего дня здесь было пробурено и введено в эксплуатацию 55 скважин. Эксплуатацию месторождения осуществляет НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть", - говорится в сообщении.
Günel AbbasovaАвтор новости