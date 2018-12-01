 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На месторождении "Западный Абшерон" введены в эксплуатацию 55 скважин

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На месторождении "Западный Абшерон" до сегодняшнего дня введены в эксплуатацию 55 скважин.

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице SOCAR в социальной сети.

    "Месторождение "Западный Абшерон" SOCAR расположено в Каспийском море, в 65 км от Баку. До сегодняшнего дня здесь было пробурено и введено в эксплуатацию 55 скважин. Эксплуатацию месторождения осуществляет НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть", - говорится в сообщении. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi