На месторождении "Западный Абшерон" построена новая платформа

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Трест "Нефтгазтикинти" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) завершил строительство стационарной морской платформы №54 на месторождении "Западный Абшерон" на основании проекта Научно-исследовательского проектного института нефти и газа по заказу ПО "Азнефть".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, платформа общей площадью 3 480 кв. м и весом 2 110 тонн предназначена для бурения 10 эксплуатационных скважин. Платформа состоит из производственной и жилой площадок, построена на 9 опорных блоках. На ней установлены 4 посадочных площадки, 7 причалов, жилой блок, 9 промежуточных секций, 2 пешеходных моста и необходимое оборудование. Завершены сварочные и укрепительные работы, платформа оснащена противопожарной системой, подведены линии питьевой и технической воды.

Отметим, что суточный дебит каждой пробуренной скважины прогнозируется в объеме 10-20 тонн.