На месторождении "Заглы-Зейва" состоялось открытие новой компрессорной станции

Сегодня в Сиязани состоялось открытие новой компрессорной станции для сбора попутного газа на месторождении "Заглы-Зейва", оператором которого является SOCAR.

Как сообщает Report, компрессорная станция была построена в рамках проекта "Национальный план действий по сокращению эмиссии углерода в секторе потребления топлива в Азербайджане" (NAMA), реализуемого совместно SOCAR и представительством Программы развития ООН в Азербайджане.

В церемонии открытия приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, глава представительства ПРООН Алессандро Фракассетти и вице-президент SOCAR по вопросам экологии Рафига Гусейнзаде.

В рамках третьего компонента проекта NAMA, специфической задачей которого является поддержка Стратегии SOCAR по снижению влияния климатических изменений в качестве пилотной территории было выбрано месторождение "Заглы-Зейва" НГДУ "Сиязаннефть" SOCAR.

На трех газосборочных пунктах было установлено новое компрессорное и сепараторное оборудование, системы охлаждения и онлайн-контроля, проложен 32-километровый газопровод. В результате реализации проекта планируется собирать 6,8 млн кубометров попутного газа в год. Особенностью проекта является передача попутного газа в целях потребления населению после его переработки. Тем самым будет обеспечено газоснабжение 1 250 абонентов в 15 близлежащих селах.

SOCAR и ООН реализуют проект NAMA с 2015 года. Проект поддерживает энергосберегающие технологии и технологии по сокращению эмиссии углерода.