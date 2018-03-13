 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На месторождении "Умид" введут в эксплуатацию еще одну скважину

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ / На газоконденсатном месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря планируется ввести в эксплуатацию еще одну скважину в октябре этого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

    Отметим, что месторождение "Умид" расположено на расстоянии 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. 

    По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

    Производство на месторождении началось в 2012 году. В настоящее время здесь действуют две эксплуатационные скважины №10 и №14.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi