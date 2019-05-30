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В этом году на месторождении "Умид" планируется добыть около 1 млрд кубометров газа

На месторождении "Умид" планируется добыть около 1 млрд куб.м газа

В этом году на месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспия планируется добыть 900-950 млн кубометров природного газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на правительство. 

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. 

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