В этом году на месторождении "Умид" планируется добыть около 1 млрд кубометров газа

В этом году на месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспия планируется добыть 900-950 млн кубометров природного газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на правительство.



Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.