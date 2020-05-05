​На месторождении "Умид" началось бурение новой скважины

президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев https://report.az/storage/news/28a90beb197d0d89c11c70a12f58fd3a/b9abde24-ecb9-44b5-a019-2ecd414ad04d_292.jpg

5 мая президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев посетил платформу "Умид-1" на месторождении "Умид", где ознакомился с капитальными ремонтными и реконструкционными работами, дал старт процессу бурения новой скважины.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, глава компании был проинформирован о ремонтных работах на производственном участке.

Отмечено, что для увеличения добычи с месторождения "Умид" будут дополнительно пробурены 2 скважины с платформы "Умид-1". В связи с бурением новых скважин на платформе проведена реконструкция, увеличены производственные мощности, планируется довести суточную добычу газа с 2,4 млн кубометров до 6,6 млн кубометров. С целью усиления мер безопасности на платформе установлены и введены в эксплуатацию автоматизированные системы пожаротушения, цифрового управления, видеонаблюдения.

При участии президента SOCAR дан старт бурению новой добывающей скважины с платформы "Умид". Проектная глубина скважины составляет 6 270 метров, суточный дебит прогнозируется в объеме 1,5-2 млн кубометров газа. После ввода в эксплуатацию скважины ожидается увеличение добычи газа на месторождении "Умид" с 3-3,5 млн кубометров до 4,5-5 млн кубометров в сутки. Работы по проектированию новой скважины были проведены Научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа SOCAR и согласованы с известной британской инженерной компанией Norwell.

Подготовка к бурению скважины началась в мае 2019 года. Впервые весь процесс бурения здесь будет контролироваться операционной компанией Umid Babek Operation Company (UBOC).

Месторождение "Умид" расположено в 40 км к югу от Баку. Оно открыто в 2010 году и является первым месторождением, открытым за счет собственных ресурсов в период независимости Азербайджана. Эксплуатация газоконденсатного месторождения началась в 2012 году. С него добыто в общей сложности 3,4 миллиарда кубометров газа и 540 тысяч тонн конденсата. В настоящее время на месторождении эксплуатируются 3 скважины с одной платформы.

В будущем планируется построить и установить еще одну платформу на месторождении Умид (Умид-2), провести разведочно-буровые работы в близлежащей структуре "Бабек". Для первичной переработки газа и конденсата, который будет добываться на блоке " Умид-Бабек", строится терминал Дашгил-2 пропускной способностью 24 млн кубометров в сутки. Строительство терминала начато в сентябре 2019 года.