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    ​На месторождении "Умид" будут установлены 4 платформы - ОБНОВЛЕНО

    На месторождении планируется пробурить 19 эксплуатационных скважин

    Первая новость опубликована в 11:56

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В рамках проекта разработки месторождения "Умид", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, проводятся работы по установке 4 платформ и бурении на них 19 эксплуатационных скважин.

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей в Баку международной конференции "Нефть и газ Каспия".

    "Сейчас на месторождении "Умид" действуют две скважины и одна скважина бурится. До сегодняшнего дня на месторождении добыто 153 тыс. тонн конденсата и 955 млн. кубометров газа", - отметил представитель SOCAR. 

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    Х.Юсифзаде сообщил журналистам, что платформы на месторождении "Умид" будут установлены в течение 3-4 лет. Одна из платформ может быть установлена уже в этом году. 

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