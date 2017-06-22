На месторождении “Сангачал-море - Дуванный-море - Зиря” проводятся 2D сейсмоработы

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По заказу ПО “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) управлением геофизразведки Управления геофизики и геологии продолжаются 2D сейсмоработы на месторождении “Сангачал-море – Дуванный-море – Зиря”.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в общей сложности проведены работы на участке протяженностью 300 линейных километров из 380 линейных километров. Данные работы планируется завершить в августе. Полученные материалы будут обработаны и интерпретированы в управлении геофизразведки.

Отметим, что сейсмические работы стартовали в марте с целью определения остаточных запасов месторождения, уточнения тектоники и геологической структуры, прогнозирования ареалов распространения углеводородов.