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На месторождении "Карачаганак" планируется строительство ГПЗ

На месторождении "Карачаганак" планируется строительство ГПЗ В рамках проекта расширения казахстанского месторождения "Карачаганак" планируется построить газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 4 млрд кубометров в год.
Энергетика
18 марта 2024 г. 12:27
На месторождении Карачаганак планируется строительство ГПЗ

В рамках проекта расширения казахстанского месторождения "Карачаганак" планируется построить газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 4 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, этот вопрос был обсужден в ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с исполнительным вице-президентом концерна Shell Питером Костелло.

Они также отметили, что приоритетом является поддержание добычи нефти и конденсата с месторождения на уровне не менее 11 млн тонн в год.

"Отдельное внимание было уделено стабильной работе месторождения "Кашаган". За прошедший год добыча нефти составила 18,77 млн тонн и газа 11,86 млрд кубометров, обратная закачка газа в пласт составила 5,83 млрд кубометров", - сообщили в правительстве Казахстана.

Для полномасштабного освоения "Кашаган" на стадии проработки находится вопрос строительства ГПЗ.

Отметим, что доля Shell в проекте "Карачаганак" составляет 29,25%, а в "Кашаган" - 16,8%.

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Версия на английском языке Construction of gas processing plant planned at Karachaganak field

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