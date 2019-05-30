​На месторождении "Карабах" начнется этап FEED

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/bcd8098002c6ff483f4148305c6d3995/8504b8e5-dcb5-4413-a264-47bba9711b84_292.jpg

Разработка нефтегазового месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия в скором времени войдет в этап FEED (Front End Engineering Design – предварительное проектирование).

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

"Ожидания относительно запасов нефти и газа на месторождении "Карабах", проектирование которого осуществляется совместно с компанией Equinor, высоки. Первая добыча с месторождений "Абшерон" и "Карабах" ожидается в 2021-2022 годах", - сказал Р.Абдуллаев.

Отметим, что 30 мая этого года SOCAR и Equinor (бывшая Statoil), подписали "Рисковый сервисный контракт (risk service contract) на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия".

В соответствии с Рисковым сервисным контрактом, установка платформы на месторождении и первая добыча ожидается в 2021 году. В целях реализации проектов компании 50/50 создадут совместную операционную компанию.

Перспективная морская структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсморазведочных работ, запасы нефти и газа были уточнены в 1984 году и подтверждены в 1997-1998 годах. Месторождение находится в 120 км к востоку от Баку, в море, на глубине 150-200 м.