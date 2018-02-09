На месторождении "Карабах" будет пробурена оценочная скважина

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Общественные слушания будут проведены по документу об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), подготовленному в рамках проекта по бурению оценочной скважины в акватории месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, общественные слушания состоятся 2 марта в 10:00 в административном здании ПО "Азнефть", расположенном на проспекте Нефтчиляр, 73.

ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приглашает заинтересованные стороны принять участие в общественных слушаниях по документу ОВОС.

"Встреча организуется ПО "Азнефть" и Управлением экологии SOCAR. На мероприятии эксперты предоставят подробную информацию о проекте, ответят на вопросы участников, заслушают предложения", - говорится в сообщении.

Отметим, что месторождение "Карабах" находится в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря на территории месторождения составляет 180 метров.