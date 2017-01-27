 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На месторождении "Гюнешли" сдана в эксплуатацию еще одна скважина

    На скважине проведен капремонт

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На 3-й глубоководной платформе месторождения "Гюнешли" после капитального ремонта сдана в эксплуатацию скважина №121.

    Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR),

    По информации, скважина эксплуатируется газлифтным способом, ее суточный дебит с интервала 2798-2739 м равен 40 тоннам нефти и 3 500 кубометрам газа.

    Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi