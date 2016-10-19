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    На месторождении “Гюнешли” сдана в эксплуатацию еще одна скважина

    Ее суточный дебит составит 40 тонн нефти и 7 000 кубометров газа

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На глубоководной платформе №13 мелководной части месторождения “Гюнешли” после капитального ремонта сдана в эксплуатацию скважина №311.

    Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), скважина эксплуатируется газлифтным способом, ее суточный дебит с интервала 3 040-3 005 м составит 40 тонн нефти и 7 000 кубометров газа.

    Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть". 

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