На месторождении “Гюнешли” сдана в эксплуатацию еще одна скважина

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На глубоководной платформе №13 мелководной части месторождения “Гюнешли” после капитального ремонта сдана в эксплуатацию скважина №311.

Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), скважина эксплуатируется газлифтным способом, ее суточный дебит с интервала 3 040-3 005 м составит 40 тонн нефти и 7 000 кубометров газа.

Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть".