На месторождении "Гюнешли" пробурят новую скважину

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На скважине №355 платформы №14 месторождения "Гюнешли" начаты бурильные работы.

Об этом передает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

По информации, проектная глубина скважины, которая будет пробурена до продуктивного пласта "Фасиля" Трестом комплексных буровых работ по заказу НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть", составит 3150 м. По подсчетам геологов, ежесуточная добыча из скважины составит 60 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.