​На месторождении "Булла-Дениз" сдана в эксплуатацию новая стационарная платформа

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и руководство компании приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию вновь построенной стационарной морской платформы №6 на месторождении "Булла-Дениз".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, президент SOCAR поздравил нефтяников с этим значимым событием, пожелал им успехов. В ходе осмотра платформы президент SOCAR был проинформирован о том, что проект платформы, строительство которой было начато в 2014 года за счет внутренних ресурсов SOCAR, разработан Научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа, строительство осуществлено трестом "Нефтгазтикинти". На установленной на глубине 19-20 м платформе планируется пробурить 1 разведывательную и 3 эксплуатационные скважины. Общая площадь платформы равна 5 350 кв. м.

Отмечено, что из нефтяных скважин на глубине 5 900-6 300 м будет добываться 150 тонн конденсата и 500 тыс. кубометров природного газа в сутки.

Р.Абдуллаев отметил, что строительные работы на платформе выполнены в соответствии с требованиями международных стандартов с использованием современной техники и технологий. Затем президент SOCAR запустил бурильный станок на первой разведывательной скважине, которая будет пробурена на платформе.

Р.Абдуллаев отметил, что в целях реализации поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед Госнефтекомпанией задач особое внимание уделяется расширению разведывательных работ и нефтедобыче. Он подчеркнул значение новой платформы для сохранения стабильной добычи и наращивания объемов нефтедобычи и высоко оценил своевременную сдачу объекта в эксплуатацию.