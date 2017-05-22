На месторождении "Банка Дарвина" ведутся реконструкционные работы

© Report.az

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются реконструкционные работы для дальнейшего бурения дополнительных 8 скважин на стационарной морской платформе №740 месторождения "Банка Дарвина".

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ходе работ, выполняемых трестом "Нефтгазтикинти" по заказу ПО "Азнефть", завершено бурение четырех шахт и погружение сваи на проектную глубину, выполнены цементные работы, собран блок манифольда для скважин, проложены технологические коммуникации. Работы выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности труда. Работы на объекте продолжаются.

Ежесуточная добыча из каждой дополнительной скважины составит 5 тонн нефти.