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    На месторождении "Банка Дарвина" ведутся реконструкционные работы

    Ежесуточная добыча из каждой дополнительной скважины составит 5 тонн нефти© Report.az

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются реконструкционные работы для дальнейшего бурения дополнительных 8 скважин на стационарной морской платформе №740 месторождения "Банка Дарвина".

    Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ходе работ, выполняемых трестом "Нефтгазтикинти" по заказу ПО "Азнефть", завершено бурение четырех шахт и погружение сваи на проектную глубину, выполнены цементные работы, собран блок манифольда для скважин, проложены технологические коммуникации. Работы выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности труда. Работы на объекте продолжаются.

    Ежесуточная добыча из каждой дополнительной скважины составит 5 тонн нефти.

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