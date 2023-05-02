О нас

На мексиканском телевидении затронута роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

На мексиканском телевидении затронута роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы В ходе аналитической программы "Между границами" на телеканале "Миленио", который является одним из ведущих новостных телеканалов Мексики, была обсуждена успешная энергетическая политика, проводимая Азербайджаном на фоне российско-украинского конфликта.
Энергетика
2 мая 2023 г. 22:57
На мексиканском телевидении затронута роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

В ходе аналитической программы "Между границами" на телеканале "Миленио", который является одним из ведущих новостных телеканалов Мексики, была обсуждена успешная энергетическая политика, проводимая Азербайджаном на фоне российско-украинского конфликта.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мехико.

Во время дискуссий было отмечено, что будучи инициатором и ведущим участником проекта "Южный газовый коридор" Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер Европы, в результате проводимой многогранной энергетической политики стал важным региональным актором и представил новые возможности в плане обеспечения энергобезопасности континента. В частности, было подчеркнуто, что реализация инициативы "кольцо солидарности", предусматривающей дополнительные поставки газа в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию, имеет важное значение с точки зрения усиления энергетической безопасности этих стран.

Кроме того, было отмечено, что в то время как Европа рассматривает азербайджанский газ в качестве альтернативы российскому, кавказская страна соблюдает баланс интересов и не входит в список стран, которые Россия считает опасными. Также было подчеркнуто, что на протяжении всей российско-украинской войны Азербайджан сохраняет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, будучи страной, поддерживающей усилия по миростроительству.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika televiziyasında Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan rolundan bəhs olunub

Другие новости из категории

Азербайджан и Бельгия будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики
Азербайджан и Бельгия будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики
2 мая 2023 г. 20:20
Еврокомиссар: Азербайджан является надежным партнером Европы
Еврокомиссар: Азербайджан является надежным партнером Европы
2 мая 2023 г. 18:49
Глава Миннефти Ирана заявил о росте объема добычи нефти и газа
Глава Миннефти Ирана заявил о росте объема добычи нефти и газа
2 мая 2023 г. 18:00
Министр энергетики Бельгии приглашена в Азербайджан
Министр энергетики Бельгии приглашена в Азербайджан
2 мая 2023 г. 17:30
Нефть дешевела после выхода макростатистики по еврозоне
Нефть дешевела после выхода макростатистики по еврозоне
2 мая 2023 г. 15:57
Азербайджан возобновил импорт пропилена из двух стран
Азербайджан возобновил импорт пропилена из двух стран
2 мая 2023 г. 14:29
В ближайшие дни в Турции будет введена в эксплуатацию самая большая СЭС в Европе
В ближайшие дни в Турции будет введена в эксплуатацию самая большая СЭС в Европе
2 мая 2023 г. 14:13
Бренда Шаффер: Все больше крупных компаний стремятся подключиться к Среднему коридору
Бренда Шаффер: Все больше крупных компаний стремятся подключиться к Среднему коридору
2 мая 2023 г. 11:56
В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике
В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике
1 мая 2023 г. 20:41
Завтра в двух районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
Завтра в двух районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
1 мая 2023 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi