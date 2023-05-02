На мексиканском телевидении затронута роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

В ходе аналитической программы "Между границами" на телеканале "Миленио", который является одним из ведущих новостных телеканалов Мексики, была обсуждена успешная энергетическая политика, проводимая Азербайджаном на фоне российско-украинского конфликта.

В ходе аналитической программы "Между границами" на телеканале "Миленио", который является одним из ведущих новостных телеканалов Мексики, была обсуждена успешная энергетическая политика, проводимая Азербайджаном на фоне российско-украинского конфликта.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мехико.

Во время дискуссий было отмечено, что будучи инициатором и ведущим участником проекта "Южный газовый коридор" Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер Европы, в результате проводимой многогранной энергетической политики стал важным региональным актором и представил новые возможности в плане обеспечения энергобезопасности континента. В частности, было подчеркнуто, что реализация инициативы "кольцо солидарности", предусматривающей дополнительные поставки газа в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию, имеет важное значение с точки зрения усиления энергетической безопасности этих стран.

Кроме того, было отмечено, что в то время как Европа рассматривает азербайджанский газ в качестве альтернативы российскому, кавказская страна соблюдает баланс интересов и не входит в список стран, которые Россия считает опасными. Также было подчеркнуто, что на протяжении всей российско-украинской войны Азербайджан сохраняет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, будучи страной, поддерживающей усилия по миростроительству.