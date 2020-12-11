На магистральном газопроводе "Моздок-Газимаммед" проведут ремонтные работы

Подвергнувшийся коррозии 120-метровый участок планируется подключить к существующей сети после восстановления

Управление газового экспорта Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 12-13 декабря проведет ремонтные работы на магистральном газопроводе высокого давления "Моздок-Газимеммед".

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" SOCAR.

Отмечается, что подвергнувшийся коррозии 120-метровый участок планируется подключить к существующей сети после восстановления.

При этом транспортировка газа по трубопроводу будет временно приостановлена, возникнут перебои в газоснабжении абонентов в Хызинском, Шабранском, Сиязанском, Гусарском, Губинском и Хачмазском районах.

Напомним, что проведение ремонтных работ на трубопроводе было запланировано на 28-29 ноября, но позже было отложено.