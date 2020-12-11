О нас
Report Georgia
Аудио новости

На магистральном газопроводе "Моздок-Газимаммед" проведут ремонтные работы

На магистральном газопроводе "Моздок-Газимаммед" проведут ремонтные работы Подвергнувшийся коррозии 120-метровый участок планируется подключить к существующей сети после восстановления
Энергетика
11 декабря 2020 г. 17:41
На магистральном газопроводе Моздок-Газимаммед проведут ремонтные работы

Управление газового экспорта Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 12-13 декабря проведет ремонтные работы на магистральном газопроводе высокого давления "Моздок-Газимеммед".

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" SOCAR.

Отмечается, что подвергнувшийся коррозии 120-метровый участок планируется подключить к существующей сети после восстановления.

При этом транспортировка газа по трубопроводу будет временно приостановлена, возникнут перебои в газоснабжении абонентов в Хызинском, Шабранском, Сиязанском, Гусарском, Губинском и Хачмазском районах.

Напомним, что проведение ремонтных работ на трубопроводе было запланировано на 28-29 ноября, но позже было отложено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mozdok-Qazıməmməd” magistral qaz kəmərində təmir işləri aparılacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

SOCAR поможет Пакистану выйти из газового кризиса
SOCAR поможет Пакистану выйти из газового кризиса
11 декабря 2020 г. 17:04
Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55%
Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55%
11 декабря 2020 г. 16:26
Названы объемы поставок азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ
Названы объемы поставок азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ
11 декабря 2020 г. 15:19
Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%
Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%
11 декабря 2020 г. 13:19
Руководитель проекта: Пандемия затруднила процесс строительства IGB
Руководитель проекта: Пандемия затруднила процесс строительства IGB
11 декабря 2020 г. 12:40
Руководитель проекта: IGB позволит закупать газ из множества новых источников
Руководитель проекта: IGB позволит закупать газ из множества новых источников
11 декабря 2020 г. 11:27
Цена азербайджанской нефти достигла почти 52 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла почти 52 долларов
11 декабря 2020 г. 10:53
Болгарский министр: IGB свяжет нас с Южным газовым коридором
Болгарский министр: IGB свяжет нас с Южным газовым коридором
11 декабря 2020 г. 10:52
Стоимость нефти марки Brent превысила 50 долларов
Стоимость нефти марки Brent превысила 50 долларов
10 декабря 2020 г. 19:34
ОАЭ увеличат экспорт сырой нефти
ОАЭ увеличат экспорт сырой нефти
10 декабря 2020 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi