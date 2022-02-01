На Кубани открыто новое месторождение нефти

"Дочка" "Газпрома" - компания "Газпром добыча Краснодар" получила первую нефть на новом Западно-Варавенском месторождении.

"Дочка" "Газпрома" - компания "Газпром добыча Краснодар" получила первую нефть на новом Западно-Варавенском месторождении.

Как передает Report, об этом сообщила компания. В результате бурения и испытания поисково-оценочной скважины получен промышленный приток нефти дебитом 17 кубометров в сутки.

Геологические запасы нефти Западно-Варавенского месторождения составляют 439 тыс. тонн растворенного газа — 86 млн кубометров. Поиски запасов углеводородного сырья на Западно-Варавенской площади в Славянском районе Краснодарского края начались в 2015 году, глубина первой скважины превышает 2 860 м.

Залежи углеводородов Западно-Варавенской площади, как и всех месторождений Прибрежной группы, характеризуются аномально высокими температурами и пластовым давлением. Прибрежная группа месторождений в Краснодарском крае имеет ресурсную базу в объеме 27 млн тонн условного топлива.

В компании "Газпром добыча Краснодар" сообщили, что Кубань — зрелый с точки зрения добычи регион, где сложно ожидать крупных открытий. В последний раз "дочка" заявляла об открытии нового месторождения в Краснодарском крае еще в 2003 году. В 2020 году в Краснодарском крае было добыто 580 тыс. тонн нефти, причем в последнее время добыча углеводородов в регионе снижается (показатель 2017 года — 860 тыс. тонн).