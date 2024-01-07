На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявлен форс-мажор

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении страны "Шарара".

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении страны "Шарара".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

"Национальная нефтяная корпорация сообщает о форс-мажоре с января 2024 года на месторождении "Шарара" из-за блокирования месторождения со стороны протестующих", - говорится в заявлении компании.

Месторождение было заблокировано группой протестующих в минувший вторник. Активисты требуют решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области.

Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем.