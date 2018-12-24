На АЧГ в Каспийском море впервые будут использовать судно для стимуляции скважин

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Новое модернизированное судно будет использоваться для кислотной стимуляции 17 скважин на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил оператор АЧГ - BP-Azerbaijan.

По информации, впервые на Каспии будет использоваться судно для стимуляции скважин в целях повышения их продуктивности. Ранее этот процесс осуществлялся на платформах, что создавало ряд трудностей, таких как наличие бурового оборудования, дополнительный персонал и ограниченные места на палубе, малые объемы кислот в связи с технической безопасностью. Кроме того, стимуляция с платформы требовала больше времени - для завершения работ по стимуляции 14 скважин, начатых в 2016 году, потребовалось два года.

Модернизированное судно Caspian Provider принадлежит компании Topaz, проект был реализован компанией Baker Hughes, GE.

Эксплуатационные испытания судна были завершены к концу ноября, первая операция по стимуляции намечена для платформы "Западный Азери".

В настоящее время на месторождении АЧГ имеется шесть добывающих платформ, 112 нефтедобывающих и 53 водо- и газонагнетательных скважин. Среднесуточный дебит этого месторождения составляет около 588 тыс. баррелей. С начала производства в ноябре 1997 года с месторождения АЧГ извлечено 3,5 млрд баррелей нефти.