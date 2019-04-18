На Каспии пробурена самая глубокая скважина

Полупогружная буровая установка (ППБУ) 6-го поколения имени Гейдара Алиева, эксплуатируемая Caspian Drilling Company (CDC), установила рекорд на Каспийском море при бурении скважины ABD-001 на месторождении "Абшерон".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 15 апреля в 13:00 скважина достигла глубины 7 411 м (замеренная глубина по буровому инструменту). Это самая глубокая скважина, когда-либо пробуренная на Каспии.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. По оценкам, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. Добычу газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, планируется начать в третьем квартале 2020 года. На первом этапе разработки месторождения будет добываться 1,5 млрд кубометров газа, 700 тыс. тонн конденсата в год. Объем годовой добычи на "Абшероне" увеличится как минимум, до 4 млрд кубометров в 2022-2023 годах.

Оператором месторождения выступает JOCAP (Joined Operating Company Absheron Petroleum) - совместное предприятие SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%).

ППБУ имени Гейдара Алиева была построена и прошла испытания на Каспийской судовой верфи в 2017 году и названа именем национального лидера Гейдара Алиева.