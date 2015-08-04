​На газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум продолжается утечка газа

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В результате произошедшего сегодня утром взрыва на участке газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум в провинции Карс утечка газа на линии все еще продолжается.

Об этом сообщили Report в губернаторстве Карса: "Пожара в результате взрыва не произошло, однако есть утечка газа. По этой причине восстановление линии пока невозможно".

По словам источника, хотя в связи с профилактическими работами вчера вечером подача газа с грузинской территории была приостановлена, восстановительные работы могут быть начаты только после снижения давления на линии до минимума".

"Из-за утечки газа и высокого давления на данный момент вмешательство невозможно. Иначе может случиться пожар. Только после спада давления на аварийном участке трубопровода можно начать ремонтные работы. Только после этого станет известно, был ли это террористический акт или техническая авария", - заявили в губернаторстве.