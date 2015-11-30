​На этой неделе состоится обсуждение вопроса завершения приватизации DESFA

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министр окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис на этой неделе на заседании Совета министров энергетики Евросоюза (ЕС) в Брюсселе обсудит с Европейской комиссией вопрос завершения приватизации оператора газораспределительной сети Греции - DESFA.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили греческие СМИ.

Ранее министр отмечал, что этот процесс завершится в конце 2015 - начале 2016 года.

Кроме того, по информации греческих СМИ, альянс, состоящий из бельгийской компании Fluxys и испанской Enagas, выразил намерение приобрести часть принадлежащих SOCAR акций после того как завершится процесс продажи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 66% акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. В Греческом фонде развития активов (HRADF) отметили, что в связи с этим от альянса поступило официальное обращение.

Напомним, что ранее итальянская компания Snam также официально обратилась в HRADF по вопросу приобретения доли в DESFA.

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Напомним, что компании Fluxys и Enagas также представлены в консорциуме TAP. Их доля в проекте составляет 19% и 16% соответственно.