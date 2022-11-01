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На этилен-полиэтиленовом заводе увеличат мощность парогенераторного комплекса

На этилен-полиэтиленовом заводе увеличат мощность парогенераторного комплекса Успешно продолжается проект “Повышение энергоэффективности и мощности парогенераторного комплекса на этилен-полиэтиленовом заводе”, реализуемый в производственном объединении "Азерикимъя" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 16:28
На этилен-полиэтиленовом заводе увеличат мощность парогенераторного комплекса

Успешно продолжается проект “Повышение энергоэффективности и мощности парогенераторного комплекса на этилен-полиэтиленовом заводе”, реализуемый в производственном объединении "Азерикимъя" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор объединения Имран Арзуманзаде на встрече с новоназначенным Чрезвычайным и полномочным послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном.

Он отметил, что целью проекта является повышение энергоэффективности и производственной мощности парогенераторного комплекса, обеспечивающего завод электроэнергией.

Арзуманзаде проинформировал посла о сотрудничестве с германскими компаниями, участии германских компаний в завершенном совместном проекте модернизации и реконструкции.

По его словам, для реализации проекта в 2016 году SOCAR подписала соглашение с германской компанией Uniper и создала совместное предприятие SOCAR-UNIPER: “На этилен-полиэтиленовом заводе успешно завершаются работы по доведению проектной мощности действующего парогенераторного комплекса с 32 МВт/ч (фактически 13 МВт/ч) до 65 МВт/ч. Для этого был установлен дополнительный турбогенератор и усовершенствована существующая технологическая система. Также за счет внутренних возможностей "Азерикимъи" реконструирована и сдана в эксплуатацию существующая старая подстанция.

После встречи посол посетил этилен-полиэтиленовый завод и ознакомился с проектом на месте.

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Версия на английском языке ФотоCapacity of steam generator complex at ethylene-propylene plant to be increased
Версия на азербайджанском языке ФотоEtilen-polietilen zavodunda Buxar Generator Kompleksinin gücü artırılacaq

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