На этилен-полиэтиленовом заводе увеличат мощность парогенераторного комплекса

Успешно продолжается проект “Повышение энергоэффективности и мощности парогенераторного комплекса на этилен-полиэтиленовом заводе”, реализуемый в производственном объединении "Азерикимъя" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте.

Успешно продолжается проект “Повышение энергоэффективности и мощности парогенераторного комплекса на этилен-полиэтиленовом заводе”, реализуемый в производственном объединении "Азерикимъя" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор объединения Имран Арзуманзаде на встрече с новоназначенным Чрезвычайным и полномочным послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном.

Он отметил, что целью проекта является повышение энергоэффективности и производственной мощности парогенераторного комплекса, обеспечивающего завод электроэнергией.

Арзуманзаде проинформировал посла о сотрудничестве с германскими компаниями, участии германских компаний в завершенном совместном проекте модернизации и реконструкции.

По его словам, для реализации проекта в 2016 году SOCAR подписала соглашение с германской компанией Uniper и создала совместное предприятие SOCAR-UNIPER: “На этилен-полиэтиленовом заводе успешно завершаются работы по доведению проектной мощности действующего парогенераторного комплекса с 32 МВт/ч (фактически 13 МВт/ч) до 65 МВт/ч. Для этого был установлен дополнительный турбогенератор и усовершенствована существующая технологическая система. Также за счет внутренних возможностей "Азерикимъи" реконструирована и сдана в эксплуатацию существующая старая подстанция.

После встречи посол посетил этилен-полиэтиленовый завод и ознакомился с проектом на месте.